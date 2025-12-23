東京オリンピック卓球混合ダブルス金メダリストでタレントの水谷隼が21日、『新R25チャンネル』のYouTube動画に出演し、今年の投資で爆損した額を発表した。【画像】気になる損したトータル金額！水谷隼の2025年の取引スクショ水谷と言えば過去にFX取引で1000万円を超える含み益があったことを報告するなど、爆益を出していたが後日、FX取引で預託保証金不足（追証）が発生。また、別の日には取引画面を公開した際、総合計評価