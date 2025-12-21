「厳しい声があったものの道半ばだったことから、あらためて出馬するに至った」12月17日、群馬県前橋市の前市長である小川晶氏は、2026年1月の出直し市長選に無所属で立候補すると表明した。「9月に『NEWSポストセブン』が報じた記事によると、2025年7月から小川氏が、既婚者で部下の男性職員とラブホテルを複数回、利用したとのことです。市長は取材に対して『男女の関係はいっさいない』と否定しています。しかし批判は収まら