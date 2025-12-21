TVアニメ『ブラッククローバー』2nd SeasonのティザーPVとティザービジュアルがジャンプフェスタ2026「ジャンプスタジオ」ステージで初公開となり、2026年のTV放送開始が発表された。『ブラッククローバー』（著・田畠裕基）は、『週刊少年ジャンプ』（集英社）で連載開始、現在は『ジャンプGIGA』にて絶賛連載中のコミックス累計発行部数1900万部となる王道少年魔法ファンタジー超大作。アニメは2017年〜2021年にTV放送され、その