『黒子のバスケ』の藤巻忠俊最新作『キルアオ』が、2026年4月よりテレ東系列にて放送開始が決定！ メインPVやキービジュアル、豪華キャストが発表された。＞＞＞キービジュアルやキャストをチェック！（写真9点）週刊少年ジャンプの人気漫画『キルアオ』（原作：藤巻忠俊〈代表作：『黒子のバスケ』、『ROBOT×LASERBEAM』〉）が2026年にTVアニメ化が決定した。このたび、本作が4月よりテレ東系列にて放送されることが決定。メイン