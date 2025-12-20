自民党派閥の政治資金パーティーを巡る裏金事件に関与した現職国会議員38人のうち6割に当たる23人が代表を務める政党支部が、派閥の会計責任者（当時）らが立件された2024年に前年を上回る企業・団体献金を集めていたことが20日、政治資金収支報告書で分かった。24年の献金総額は38人で4億332万円。事件は24年衆院選の与党大敗を招いたが、各議員の集金力は揺らがなかったと言えそうだ。一部の企業は「応援する気持ちに変わり