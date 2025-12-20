マンチェスター・ユナイテッドは、20度のリーグ制覇を誇るイングランド屈指の名門だ。だが、2012-13シーズンを最後に、10年以上も優勝から遠ざかっている。ルベン・アモリム監督が途中就任した昨季は衝撃の15位、大型補強を敢行した今季はここまで６位。中々に難しい期間が続くなか、1986年から2013年までユナイテッドを率いたアレックス・ファーガソン氏は、『Press Box PR』でのインタビューで次のような考えを示した。「私