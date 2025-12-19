ニューストップ > 国内ニュース > 新たな市立中学校の校名案、特攻機と同じ「桜花」に市民団体が意見書 福岡県 時事ニュース FBS福岡放送ニュース 新たな市立中学校の校名案、特攻機と同じ「桜花」に市民団体が意見書 2025年12月19日 18時52分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 福岡県大牟田市に新たに開校する市立中学校の校名案が「桜花」に決まった 太平洋戦争で使われた特攻機と同じ名前であることに、地元では波紋が拡大 11の市民団体の代表者たちが19日、大牟田市の教育委員会に意見書を提出した 記事を読む おすすめ記事 【速報】住宅で母親と息子あわせて4人が血だらけの状態で見つかる…3人は意識不明の重体 西東京市 2025年12月19日 18時40分 ひろゆき氏、まさかの問題発言にスタジオざわざわ…「武勇伝のように語らないでください」と注意が 2025年12月17日 22時52分 「3時のヒロイン」かなで 足を捻挫し病院に行くも医師の言葉にがく然「めっちゃ腫れてたんですよ！」 2025年12月18日 4時35分 駅員が屋外に男性放置、搬送後死亡 2025年12月19日 17時41分 日テレが城島茂に謝罪を試みるも拒否されていた！ 「鉄腕！DASH!!」ロケ現場で… 城島は「撮影に集中したい」 2025年12月17日 12時31分