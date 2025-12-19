スマホ料金の節約を考えて格安SIMへの乗り換えを検討する際、「キャリアメールが使えなくなるのでは？」と不安を感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。 たとえば、ドコモの「@docomo.ne.jp」やauの「@ezweb.ne.jp」、ソフトバンクの「@softbank.ne.jp」など、いわゆるキャリアメールは、通常そのままでは利用できなくなります。 この記事では、MVNOのひとつである「y.u mobile」に乗り換えた場合の