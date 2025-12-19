王将フードサービス本社前で手を合わせる遺族の大東真弓さん＝19日朝、京都市山科区「餃子の王将」を展開する王将フードサービス社長だった大東隆行さん＝当時（72）＝が射殺された事件は19日、発生から12年となった。現場の京都市山科区の本社前では未明から朝、遺族らが花を手向けて追悼。実行役として起訴された暴力団幹部の公判が11月に始まったが、検察側は動機や事件の背景に言及しておらず、全容解明を求める声も聞かれた