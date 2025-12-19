「折りたたみiPhone」や「AirTag 2」といったアップルの未発表製品に関する詳細な情報が海外で報じられています。

↑2026年には何が製品化する？

これらの情報は、「iOS 26」の初期ビルドが動作するプロトタイプデバイスを解析したことで判明しました。内部には多数の製品情報が存在していますが、そこから特に期待が大きい新製品を選んでみました。

AirTag 2

AirTag 2については、低バッテリー状態の改善、クラウドソーシングによる位置情報の改善などに関する言及があります。また、「電話を探す」「時計を探す」「配布」「バッテリー」「切り替え」などの文字列も。当初は2025年に製品をリリースする計画だったのですが、2026年に延期されたようです。

折りたたみiPhone

AirTag 2やヘッドセットなどは2026年前半の登場が予想されていますが、折りたたみiPhoneなどの製品は2026年後半以降にリリースされる見込みです。

ヘッドセット／スマートグラス

・Vision Airヘッドセット（Vision Proの軽量、廉価版）

・ARグラスのプロトタイプ

・Mac接続型のARグラス

・廉価版Vision Pro

・AIスマートグラス

アップルのヘッドセット向けには「Enable AUSM Enhanced Room Spatializer（AUSM拡張ルームスペーシャライザーを有効化）」という機能のフラグが存在し、Vision Pro向けにリリースされる可能性があります。これには2026年春のラベルが付いています。

