今から35年前の有馬記念でオグリキャップがウイニングランを始めたとき、中山競馬場に駆け付けた約18万人の「オ・グ・リ！」の大合唱が始まった──。まるでコンサート会場のように、馬の名前がコールされるような感動を人々に与えたオグリキャップとはいかなる存在だったのか。小説家の須藤靖貴氏が綴る。【写真】若い女性にも人気だったオグリキャップ。引退後も人気は高く、東京競馬場の一般公開には多くのファンが詰めかけた