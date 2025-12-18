日本取引所が公表したオプション手口情報によると、18日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年1月限・SQ 1月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯5万円コール 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 54(54) SBI証券 28(26) 楽天証券13(13) UBS証券 8( 8)