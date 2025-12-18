　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、18日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年1月限・SQ 1月8日）の売買動向は以下の通り。


◯5万円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　54(　　54)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　28(　　26)
楽天証券　　　　　　　　　　　　13(　　13)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　 8(　　 8)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 8(　　 8)
松井証券　　　　　　　　　　　　 8(　　 8)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 2(　　 2)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万9750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 4(　　 4)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 2(　　 2)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)


◯4万9500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 5(　　 5)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 2)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万9250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 2(　　 2)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)


◯4万9000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　30(　　30)
楽天証券　　　　　　　　　　　　21(　　21)
松井証券　　　　　　　　　　　　 5(　　 5)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 4(　　 4)




※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース