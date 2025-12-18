「日経225オプション」1月限コール手口情報（18日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、18日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年1月限・SQ 1月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 54( 54)
SBI証券 28( 26)
楽天証券 13( 13)
UBS証券 8( 8)
ソシエテジェネラル証券 8( 8)
松井証券 8( 8)
BNPパリバ証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯4万9750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
BNPパリバ証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
◯4万9500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
SBI証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
◯4万9250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯4万9000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 30( 30)
楽天証券 21( 21)
松井証券 5( 5)
SBI証券 4( 4)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯5万円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 54( 54)
SBI証券 28( 26)
楽天証券 13( 13)
UBS証券 8( 8)
ソシエテジェネラル証券 8( 8)
松井証券 8( 8)
BNPパリバ証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯4万9750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
BNPパリバ証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
◯4万9500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
SBI証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
◯4万9250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯4万9000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 30( 30)
楽天証券 21( 21)
松井証券 5( 5)
SBI証券 4( 4)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース