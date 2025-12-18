車のもつ魅力を47年にわたり追究してきた写真家、小林稔氏によるモータースポーツ＆車の報道写真・作品展が12月19日より東京・品川のキヤノンギャラリー Sにて開催される。【画像】1980年代のF1やル・マンの風景から、近年のロードカーまで。小林氏が表現してきた車たち（写真10点）小林氏は自動車専門誌「CAR GRAPHIC」の社員フォトグラファーとして8年間活動した後独立し、自動車メーカーのカタログや自動車専門誌、一般誌などス