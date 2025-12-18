お笑いコンビ「品川庄司」の品川祐が自身のＸ（旧ツイッター）に投稿した“まさかの出来事”に反響が集まっている。品川は「自分と同じ車種、同じ配色の車が止まっていて間違えて他人の駐車料金を払ってしまった」とつづり、駐車場で自身の車の車種、同色も全く同じ車他人の車の駐車料金を精算してしまうハプニングに見舞われたようだ。「一瞬『クソっ』ってなったけど、『いやいや神社でお賽銭を入れた』と思えと自分に言い