インスタグラムで告知女子ゴルフの吉田優利（エプソン）、鈴（大東建託）姉妹が登場する人気イベントの最新ニュースに反響が広がっている。実施発表から9日後の一報にゴルフファンが沸いた。吉田姉妹が登場するのは、居酒屋の1日店長イベント。父・英隆さんが営む東京・千代田区の「個室串天鮮魚二十四区末広町店」の店舗で、来年1月12日に優利プロ、18日に鈴プロが“アルバイト”に勤しむ。同店の公式インスタグラム