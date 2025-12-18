インスタグラムで告知

女子ゴルフの吉田優利（エプソン）、鈴（大東建託）姉妹が登場する人気イベントの最新ニュースに反響が広がっている。実施発表から9日後の一報にゴルフファンが沸いた。

吉田姉妹が登場するのは、居酒屋の1日店長イベント。父・英隆さんが営む東京・千代田区の「個室 串天 鮮魚 二十四区末広町店」の店舗で、来年1月12日に優利プロ、18日に鈴プロが“アルバイト”に勤しむ。

同店の公式インスタグラムは今月7日、「毎年応募殺到の大人気イベントが、2026年もついに開催決定しました!!」と文面につづって、開催を告知。さらに16日には「抽選申し込み受付開始」と伝えた。投稿には開催日や時間、応募用のQRコードなども添付しており、コメント欄には反響が相次いでいる。

「行きたいけど。。。」

「申し込みました！当たりますように」

「申し込みました！2026年は良い年で始められますように」

「申し込みました！当たるかな？ ボトル1本お願いします！」

「頑張って下さい 素敵なファンサービス」

姉の優利は、国内ツアー4勝を誇り、今季は米ツアーに参戦。賞金ランキングでは42万2956ドル（約6500万円）で68位だった。妹の鈴は、今季国内ツアーでトップ10入りが3度。富士通レディースでの6位が最高成績だった。



