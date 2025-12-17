news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「刺傷事件直前に"出禁"警告か『待ち伏せ繰り返すなら出禁に』」についてお伝えします。◇◇◇今月14日、福岡市で「HKT48」のスタッフなど男女2人が刺された事件で、16日、殺人未遂などの疑いで送検された山口直也容疑者（30）。被害にあったHKT48の運営会社スタッフから“出禁”警告を受けていたことが新たにわかりました。HKT48イベントに月に5〜6回通う“常連客”だ