東京・福生市の工事現場で、男性作業員が崩れてきた土砂に巻き込まれ、意識不明の重体です。17日午後1時半前、福生市武蔵野台で「作業員が土砂の生き埋めで出られない」と、119番通報がありました。警視庁によりますと、事故当時、現場では下水道管を取り換える工事が行われていましたが、掘り起こした土砂が崩れて男性作業員が巻き込まれたということです。男性はその後、救助され病院に搬送されましたが、意識不明の重体です。警