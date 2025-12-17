日本プロ野球名球会の総会が１６日（日本時間１７日）、米ハワイ州ホノルルの「ハワイプリンスホテル・ワイキキ」で行われ、巨人・田中将大投手や楽天・浅村栄斗内野手が初参加した。楽天時代には同僚だった田中将と浅村は会場の入口に立ち、偉大な先輩方に挨拶。田中将とは同年代で幼なじみの巨人・坂本勇人内野手はその光景に驚き、「何で立ってんの？」と笑み。ふたりは「名球会一年生だから、先輩方皆さんに挨拶しないと