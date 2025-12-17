【モスクワ共同】ロシア法務省は16日、ドイツの国外向け公共放送ドイチェ・ウェレを「望ましくない団体」に指定したと発表した。指定されるとロシア国内の活動が制限される。同社はインターネットを通じて映像や記事をロシア語で発信している。ロイター通信によると、ドイチェ・ウェレのマッシング会長は「われわれはウクライナへの侵略戦争や、ロシア国内で情報を得にくいテーマについて人々が意見を形成できるように独立した