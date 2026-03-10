茨城県が新年度から導入を目指す「通報報奨金制度」が話題だ。この制度は不法就労外国人の情報を市民から募り、摘発につながった場合に報奨金1万円程度を支払う予定で進められている。この制度に対して、「これはやるべき」「報奨金ハンターが増える」「外国人狩りが起きる」などネットには賛否両論が広がっている。 【画像】1万円程度予定の通報報奨金、担当者が語る金額の決まり方   また、政治団体や人権団体から