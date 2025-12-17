会社の経営が傾き始めたとき、いち早く逃げ出す人もいれば、踏みとどまって再建に尽くす人もいる。福岡県の60代男性（事務・管理／年収800万円）は後者のタイプだった。しかし、会社のために身を粉にして働いた結果が、必ずしも報われるとは限らない。男性から寄せられた投稿には世知辛い現実が綴られていた。（文：湊真智人）やがて「リストラ対象」になる倒産の前兆は、ボーナスの大幅カットから始まった。「ボーナスが夏1か月、