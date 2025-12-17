ニューストップ > IT 経済ニュース > 会社員が今買うべき「狙い目エリア＆マンション」不動産のプロが見解 不動産 東京都 みんかぶマガジン 会社員が今買うべき「狙い目エリア＆マンション」不動産のプロが見解 2025年12月17日 14時45分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 普通の会社員でも手が届く狙い目のエリアとマンションを識者が紹介 若手サラリーマンなら、単身者の需要が固いエリアを選ぶべきだという 資産価値が落ちにくい“御三家”エリアについても解説している 記事を読む おすすめ記事 ＢＤ平手打ち騒動の江口響が引退を表明 不意打ちで相手がくも膜下出血「自分は間違ったことをしてしまった」と謝罪 2025年12月17日 11時3分 所持金7円でラブホテルを利用… さらに“ルームサービス”でエビグラタンを注文 無職の女(45)を逮捕 旭川市 2025年12月17日 6時52分 《月額39万円》超高級サウナで男女2人が死亡事故…監修の「有名タレント」がHPから削除も店の関係者が明かす「真相」 2025年12月16日 18時0分 サウナ火災で夫婦死亡 非常ボタンが“電源切れ” 2025年12月17日 8時31分 【物価高】今年最後の「年金支給日」支給額引き上げも…家計圧迫の声 年金支給日のぜいたく「635円の弁当」 2025年12月16日 15時3分