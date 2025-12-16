前澤工業と前澤化成工業は１６日の取引終了後、２６年６月１日に共同株式移転により経営統合することで合意したと発表した。共同持ち株会社の前澤ホールディングスを設立し、共同持ち株会社の株式を前沢工業株１株に対し１株、前沢化成株１株に対し１．１１株割り当てる。上下水道施設の老朽化に伴う更新需要の拡大を見据え、体制を強化する。 （注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています