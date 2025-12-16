大政奉還「していない」！？江戸幕府の終わりを象徴する出来事といえば大政奉還です。そして大政奉還と言えば、多くの人がこの邨田丹陵による『大政奉還図』を思い浮かべるのではないでしょうか。『大政奉還図』とは、下記の絵のことです。『大政奉還図』（Wikipediaより）※参考：日本が近代国家へと変貌を遂げた第一歩「大政奉還」がなされた背景とは！？【幕末をわかりやすく】したたかで狡猾、有能な徳川慶喜。「大政奉還」直