ËëËö¤Î·èÄêÅª½Ö´Ö¤òÉÁ¤¤¤¿¡ØÂçÀ¯Êô´Ô¿Þ¡Ù¼Â¤ÏÌ·½â¤À¤é¤±¡ª¤¢¤ÎÍÌ¾³¨²è¤ËÀø¤à´ñÌ¯¤Ê°ãÏÂ´¶
ÂçÀ¯Êô´Ô¡Ö¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡ª¡©
¹¾¸ÍËëÉÜ¤Î½ª¤ï¤ê¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë½ÐÍè»ö¤È¤¤¤¨¤ÐÂçÀ¯Êô´Ô¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆÂçÀ¯Êô´Ô¤È¸À¤¨¤Ð¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¤³¤Îî·ÅÄÃ°ÎÍ¤Ë¤è¤ë¡ØÂçÀ¯Êô´Ô¿Þ¡Ù¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ØÂçÀ¯Êô´Ô¿Þ¡Ù¤È¤Ï¡¢²¼µ¤Î³¨¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ØÂçÀ¯Êô´Ô¿Þ¡Ù¡ÊWikipedia¤è¤ê¡Ë
¢¨»²¹Í¡§
ÆüËÜ¤¬¶áÂå¹ñ²È¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤ò¿ë¤²¤¿Âè°ìÊâ¡ÖÂçÀ¯Êô´Ô¡×¤¬¤Ê¤µ¤ì¤¿ÇØ·Ê¤È¤Ï¡ª¡©¡ÚËëËö¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡Û
¤·¤¿¤¿¤«¤ÇàÄàÑ¡¢ÍÇ½¤ÊÆÁÀî·Ä´î¡£¡ÖÂçÀ¯Êô´Ô¡×Ä¾¸å¡¢À¯Áè¤Ï·Ä´î¤ËÍÍø¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¡©¡ÚÁ°ÊÔ¡Û
Îò»Ë¤Î¶µ²Ê½ñ¤ä»ñÎÁ½¸¤Ê¤É¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬°ìÅÙ¤Ï¤³¤Î¾ìÌÌ¤òÉÁ¤¤¤¿³¨¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÆÁÀîºÇ¸å¤Î¾·³¤Ç¤¢¤ë·Ä´î¤¬¾åÃÊ¤ËºÂ¤ê¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤ó¤ÀÂçÌ¾¤¿¤Á¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢À¯¸¢¤òÄ«Äî¤ËÊÖ¾å¤¹¤ë¤È¤¤¤¦½ÅÂç¤Ê·è°Õ¤ò¹ð¤²¤Æ¤¤¤ë¡Ê¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡Ë¡¢¤¢¤ÎÍÌ¾¤Ê³¨²è¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¼Â¤Ï¤³¤Î³¨¤¬ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¤Ï¡¢Îò»ËÅª¤Ê»ö¼Â¤È¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Þ¤º´ðËÜÅª¤Ê»ö¼Â¤È¤·¤Æ¡ÖÂçÀ¯Êô´Ô¡×¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤½¤Î¤â¤Î¤Ï¡¢¾·³¤¬Å·¹Ä¤ËÂÐ¤·¤ÆÀ¯¸¢¤òÊÖ¤¹¼êÂ³¤¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Îµ·¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¾ì½ê¤ÏÅöÁ³¤Ê¤¬¤éÅ·¹Ä¤Î¤ª½»¤Þ¤¤¤Ç¤¢¤ë¸æ½ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³¨¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÆó¾ò¾ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤½¤Î½àÈ÷ÃÊ³¬¤Î²ñµÄ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Ë¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤¢¤Î³¨¤Ï¡ÖÂçÀ¯Êô´Ô¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë½Ö´Ö¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Î³¨¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌ·½âÅÀ
°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤Î³¨¤Ï¡Ö·Ä´î¤¬½ôÂçÌ¾¤ò½¸¤á¤ÆÂçÀ¯Êô´Ô¤Î°Õ»×¤òÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¡×¤À¤È²ò¼á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î²ò¼á¤Ë¤âÂ¿¤¯¤ÎÌ·½â¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£³¨¤ÎÃæ¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿Éô²°¤ÎÍÍ»Ò¤òºÙ¤«¤¯¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¾ãÊÉ²è¤Ë¤Ïºù¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢±ü¤Ë¤Ï°ã¤¤Ãª¤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆÃÄ§¤«¤é¡¢¤³¤ÎÉô²°¤ÏÆó¾ò¾ë¤Î¹õ½ñ±¡¤Ç¤¢¤ë¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÊÉ¤Î³¨¤Ï¼íÌî¾°¿®¤Ë¤è¤ë¡Øºù²Öðµ»Ò¿Þ¡Ù¤ÎÆÃÄ§¤È°ìÃ×¤¹¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
½©¤ÎÆó¾ò¾ëÆó¤Î´Ý¸æÅÂ
¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤ÇÊªÍýÅª¤ÊÌäÂê¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£
¹õ½ñ±¡¤Î¹¤µ¤ÏÌó¸Þ½½Ï»¾ö¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ìÊý¤Ç¡¢³¨¤Ë¤ÏÉô²°¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë°î¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÉð»Î¤¿¤Á¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Û¤É¤Î¿Í¿ô¤ò¼ýÍÆ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¶å½½Æó¾ö¤¢¤ëÂç¹´Ö¤Ç¤Ê¤±¤ì¤ÐÌµÍý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·Âç¹´Ö¤Î¾ãÊÉ²è¤Ï¾¾¤Î³¨¤Ç¤¢¤ê¡¢Éô²°¤Î¹½Â¤¤â³¨¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤êºî¼Ô¤Ç¤¢¤ëî·ÅÄÃ°ÎÍ¤Ï¡¢¹õ½ñ±¡¤ÎÁõ¾þ¤ÈÂç¹´Ö¤Î¹¤µ¤òº®Æ±¤·¤¿¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï°Õ¿ÞÅª¤Ë¹çÀ®¤·¤ÆÉÁ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
Åö»þ¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤È¾È¹ç¤¹¤ë¤È¡Ä
¤µ¤é¤Ë¡¢Åö»þ¤ÎÀµ³Î¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ë·èÄêÅª¤ÊÌ·½â¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
Æó¾ò¾ë¤Ë»Ä¤ëµÏ¿¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÂçÀ¯Êô´Ô¤Ë»ê¤ë·Ð°Þ¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡10·î11Æü¡¢ËëÉÜ¤Ï½ôÈÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ13Æü¤ËÅÐ¾ë¤¹¤ë¤è¤¦Ì¿¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¢10·î12Æü¡¢·Ä´î¤ÏµþÅÔ¤Ë¤¤¤ë¾¾Ê¿ÍÆÊÝ¡¢¾¾Ê¿Äê·É¤éËëÉÜ¤ÎÌò¿Í¤¿¤Á¤ËÂçÀ¯Êô´Ô¤Î·è°Õ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£
£10·î13Æü¡¢Æó¾ò¾ë¤ÎÂç¹´Ö¤Ë¤Ï½¸¤á¤é¤ì¤¿ºßµþ½½ËüÀÐ°Ê¾å¤Î½ôÈÍ¤Î½Å¿Ã¤¿¤Á¤¬ÂÔµ¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤ÇÈà¤é¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤Æ»ðÌä¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï·Ä´îËÜ¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ï·Ãæ¤Ç¤¢¤ëÈÄÁÒ¾¡ÀÅ¤Ç¤·¤¿¡£
ÈÄÁÒ¤¬·Ä´î¤Î·è°Õ½ñ¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤Æ²óÍ÷¤·¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÈÍ»Î¤¿¤Á¤¬»¿Æ±¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¿¿¼Â¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÍâ14Æü¤ËÂçÀ¯Êô´Ô¤Î¾åÉ½¤¬Äó½Ð¤µ¤ì¡¢15Æü¤ËÄ¼µö¤¬²¼¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÈÄÁÒ¾¡ÀÅ¡ÊWikipedia¤è¤ê¡Ë
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤â¤·¤¢¤Î³¨¤¬13Æü¤Î²ñµÄ¤òÉÁ¤¤¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¾ì½ê¤ÏÂç¹´Ö¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¤½¤â¤½¤â·Ä´î¤Ï¤¢¤Î¾ì¤Ë¤Ï¤ª¤é¤º¡¢Ï·Ãæ¤¬»ÅÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
·Ä´î¤¬½ôÂçÌ¾¤òÁ°¤Ë±éÀâ¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤ÏµÏ¿¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ä¤Þ¤ê¤¢¤ÎÍÌ¾¤Ê³¨²è¤Ï¡¢ÌÀ¼£»þÂå°Ê¹ß¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¡ÖÎò»Ë²è¡×¤Ë²á¤®¤º¡¢ºî¼Ô¤Ë¤è¤ë¸ØÄ¥À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿·Ý½ÑºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¹õ½ñ±¡¤ÎÍ¥Èþ¤ÊÆâÁõ¤È¡¢Âç¹´Ö¤Ç¤Î²ñµÄ¤Îµ¬ÌÏ´¶¡¢¤½¤·¤Æ·Ä´î¤¬¼çÆ³¤·¤¿¤È¤¤¤¦·àÅª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò°ìËç¤Î³¨¤ÎÃæ¤ËºÆ¹½À®¤·¤¿¤â¤Î¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÍýÍ³¤«¤é¡¢¶áÇ¯¤Î¶µ²Ê½ñ¤Ç¤Ï¡¢¸í²ò¤ò¾·¤¤«¤Í¤Ê¤¤¤³¤Î¡ØÂçÀ¯Êô´Ô¿Þ¡Ù¤Î·ÇºÜ¤ò¸«Á÷¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤«¤Ä¤Æ»ä¤¿¤Á¤¬Îò»ËÅª¿¿¼Â¤À¤È»×¤Ã¤ÆÄ¯¤á¤Æ¤¤¤¿¤¢¤Î¸÷·Ê¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥¤¥á¡¼¥¸¿Þ¤Ë²á¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
»²¹Í»ñÎÁ¡§ÉâÀ¤Çî»Ë¡Ø¤¯¤Ä¤¬¤¨¤µ¤ì¤¿ËëËö°Ý¿·»Ë¡Ù2024Ç¯¡¢¤µ¤¯¤é¼Ë
²èÁü¡§photoAC,Wikipedia