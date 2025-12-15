2025年も、多くの“事件”が物議を醸す年となった。本誌が掲載した記事のなかで、とくに反響が大きかった記事の数々を、“炎上事件簿”という形で振り返る。（1月21日配信記事を再掲。記事は原文ママ）2024年12月に明らかになった中居正広の女性トラブル。その騒動が日々報道番組で取り上げられるなか、インターネット上で “ある映像” が注目を集めている。「かつて放送されていたフジテレビ系の生放送番組『笑っていいとも