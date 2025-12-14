年末年始や冬休み中は、献立に悩む人も多いはず。そんなときに頼りになるのが【業務スーパー】の「冷凍食品」。まとめ買いして冷凍庫にストックしておけば、献立に困ったときの救世主になってくれるかも。今回は、業務スーパーのおすすめ冷凍食品を紹介します。 鍋料理にプラスして満足感アップ 「花枝丸（ホァジーワン）」とは、いか団子のこと。いかの切り身と魚のすり身を混ぜて団子状に