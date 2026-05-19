米国・ＷＷＥで引退を示唆していた?ビースト?ブロック・レスナー（４８）が、衝撃のサプライズ復活。新怪物オバ・フェミ（２７）を完膚なきままに叩き潰し、リベンジに動き出した。４月の祭典「レッスルマニア４２」ではオバのパワーに歯が立たず、５分足らずで完敗を喫した。世代交代を許した試合後は、グローブとシューズリング中央に置いて座礼。苦楽をともにしてきた代理人ポール・ヘイマンには両手で「×」のサインをつく