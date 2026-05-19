Image: RAYMOND WANG / GIZMODO US Valveによる新たなPCゲーム用コントローラー「Steam Controller」が発売後すぐに完売しました。Steam Controllerは、その名の通りゲームプラットフォームSteam用のゲームコントローラーで、スティックの下に2つのトラックパッドを持つというユニークな一品。PCゲームをソファでくつろぎながらプレイできるという設計や性能も考え抜かれたコントローラーで