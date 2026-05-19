今季終了後に退任することが報じられているマンチェスター・シティのジョゼップ・グアルディオラ監督は、すでに選手たちに退任の意向を伝えたようだ。イギリス『サン』が伝えている。記事によると、グアルディオラ監督はプレミアリーグ優勝争いを繰り広げている中での退任報道が漏れたことに「激怒している」という。また報道による動揺を避けるべく、選手たちには18日夜にグループ通話を行い、退任することを伝えた上で「ニュ