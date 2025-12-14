¤Þ¤µ¤«¤Î¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤Ë¡½¡½¡£ÊÆ¹ñ¡¦£×£×£Å¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥·¥Ê¡Ê£´£¸¡Ë¤Î°úÂà»î¹ç¤¬£±£³Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£´Æü¡Ë¤Î¡Ö¥µ¥¿¥Ç¡¼¥Ê¥¤¥Ä¡¦¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¡Ê¥ï¥·¥ó¥È¥ó£Ä£Ã¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥·¥Ê¤Ï?¹ÄÄë?¥°¥ó¥¿¡¼¡Ê£³£¸¡Ë¤ÎÆ¹Äù¤á¥¹¥ê¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×¤·¡¢£²£µÇ¯¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼À¸³è¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¤¿¡£¡Ö¥Í¥Ð¡¼¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×¡×¤ò¿®¾ò¤È¤·¤Æ¤­¤¿¤¬¡¢¹ÄÄë¤Î¼¹¤è¤¦¤Ê¥¹¥ê¡¼¥Ñ¡¼ÃÏ¹ö¤Ë¡¢¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤éº¸¼ê¤ÇÁê¼ê¤ÎÏÓ¤òÃ¡¤­¥¿¥Ã¥×¥¢¥¦¥È¡£