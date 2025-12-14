14日、ミャンマー最大都市ヤンゴンで記者会見する軍事政権のゾーミントゥン報道官（共同）【ヤンゴン共同】ミャンマー軍事政権のゾーミントゥン報道官は14日、最大都市ヤンゴンで記者会見し、東部タイ国境付近にある中国人特殊詐欺拠点の掃討作戦の成果を強調した。軍政は28日から総選挙を控えており摘発を国際社会にアピールする狙いだが、犯罪組織が国軍系組織の支援を受け別の場所に拠点を移しているとの見方もある。報道官