14日に福岡市内で、HKT48関連の男性スタッフが男に刺される事件があった。関係者によると、男性スタッフが刺されたが、命に別条はないという。犯人は逃走したとみられる。HKT48のメンバーは全員無事に退避したという。HKT48公式サイトや公式Xによると、この日はオンライン握手会を開催していた。Xでは「『オンライン握手会』におきまして、諸事情により8部以降（18時〜）のオンライン握手会を中止とさせていただきます。今後の開催