水戸ホーリーホック、V・ファーレン長崎に続く第3の枠を巡り、ジェフユナイテッド千葉と徳島ヴォルティスが熾烈なバトルを繰り広げたJ1昇格プレーオフ決勝。フクダ電子アリーナで待ちわびた歓喜の瞬間を迎えたのはホームの千葉だった。後半24分にカルリーニョス・ジュニオが奪った殊勲の決勝弾を守り切り、オリジナル10の名門は1−0で勝利。長い長いJ2生活にようやく終止符を打ったのである。両手で顔を覆って涙を流したキャプ