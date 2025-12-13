バイクで事故に遭い、入院していることを公表したユーチューバーの“青年革命家”ゆたぼんが、退院を報告した。１３日までにＸ（旧ツイッター）やインスタグラムを更新し、「【ご報告】１７歳になりました！」と誕生日を迎えたことを報告。「そして今日で退院する事になり、通院しながら自宅で療養していきます！心配して連絡くれた方々、本当にありがとうございました！」と松葉づえを両脇に挟んだ姿をアップし、「今回、人身