2025年12月11日、YouTuberの一生友子が自身のYouTubeチャンネルを更新。お笑いコンビ・キングコングのカジサックこと梶原雄太と対面する様子を公開した。 参考：【写真】「どうしましょう」カジサックと対面し号泣する一生友子 一生友子は、ひなことユナの女性2人組によるYouTuberコンビだ。インスタグラムに投稿したプリクラの落書きが話題になり、その後TikTokやYouTubeを開始。瞬く間に女子高生のあいだで人気を博し、202