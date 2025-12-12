Bさん夫婦（ともに30代後半）は、いわゆる「パワーカップル」です。夫はIT企業勤務、妻は外資系企業に勤めで、2人とも年収1000万円以上です。世帯収入は2000万円を超えており、5年前に都内にマンションを購入しました。【写真】男性上司「セで始まってスで終わるものなーんだ？」バイト仲間女性の模範解答に「カッコ良すぎるだろ」「完璧な返し！」現在は2人の子どもを私立小学校に通わせ、家事は外注サービスを利用しています。