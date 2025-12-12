シルバーライフが大幅反落している。１１日の取引終了後に発表した第１四半期（８～１０月）単独決算は、売上高４０億３０００万円（前年同期比１１．２％増）、営業利益１億９８００万円（同１４．４％増）、純利益１億４２００万円（同９．３％増）と２ケタ営業増益となったものの、上期計画に対する進捗率が４３％にとどまっていることが嫌気されているようだ。 ＦＣ加盟店向け、直販・その他、高齢者施設等