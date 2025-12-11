飲酒運転の7割は自転車2025年12月5日、東京都内で管下一斉飲酒検問が実施されました。報道公開されたのは、中央区銀座8丁目から千葉県市川市を結ぶ都道50号線、JR総武本線・錦糸町駅に近い新大橋通りです。盛り場の酒宴がお開きとなる夜半から、飲酒検問は始まることが多いです。 【すごい規模…】これが警視庁「全乗りもの一斉“飲酒検問”」の現場です！（写真）この日の検問は、交通執行課、第4交通機動隊、深川警察署の合