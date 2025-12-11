看護師の實川鈴加（３４）が明かす、健康的な肉体美を築くコツとは――。實川のトレーニング歴は約８年。俳優の金子賢が主催するボディーコンテスト「サマー・スタイル・アワード（ＳＳＡ）」の「関東予選」（１０月５日、埼玉・坂戸市文化会館ふれあ）ビューティーフィットネスモデルトールで準優勝を遂げた。ボディーメイクを始めたきっかけについて「８年前にたまたま測った体脂肪率が結構悪くて、それを見た時にショック