鶴岡市によりますと、10日の午後1時40分ごろ、山形県鶴岡市堅苔沢でクマ1頭が目撃されました。 【写真を見る】漁港近くで...国道を横断するクマ目撃鶴岡市堅苔沢（山形） 現場は、堅苔沢漁港付近の国道7号線で、クマは海側から山側へ横断したということです。 クマの体長はわかっていません。 市が注意を呼びかけています。