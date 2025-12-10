高市早苗内閣で財務大臣に就任した片山さつき氏が「文藝春秋」1月号で、ジャーナリスト・森健氏のインタビューに応じた。【画像】片山氏の官僚時代から変わっていないという財務大臣執務室女性で初めて主計官、そして財務大臣をつとめることになった片山さつき氏©文藝春秋元財務官僚で女性初の主計官を務めた片山氏は、史上初の女性財務大臣として約20年ぶりの“古巣”への帰還となった。政府債務残高1133兆円という厳