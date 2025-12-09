ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 横田基地への降下訓練中に落下したパラシュート、児童館の屋上で発見… 横田基地 時事ニュース 東京都 国内の事件・事故 読売新聞オンライン 横田基地への降下訓練中に落下したパラシュート、児童館の屋上で発見 東京 2025年12月9日 8時10分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 東京・熊川児童館の屋上で1日、パラシュートが見つかった 横田基地への降下訓練中に落下したもので、けが人はいなかったという 福生市の市長は「極めて遺憾だ」とし、強く抗議する考えを示した 記事を読む おすすめ記事 低学年に多い「砲丸投げフォーム」から卒業 “肘が下がる”テークバックを直す腕回し体操 2025年12月5日 8時5分 不動産業界の「採用難・属人経営」に終止符を｜「企業OS」と「AI全社実装」による不動産会社の成功法則を公開 ～『TATSUJIN SUCCESS SUMMIT 2025』開催報告～ 2025年12月4日 11時10分 ドラ1入団も痛感した壁「3年でクビ」…“娯楽”封印で向き合った現実「1円も使っていない」 2025年12月6日 7時40分 新コスモス電機 地域住民参加の津波避難訓練を初開催しました 2025年12月5日 11時30分 ドジャース・ヘルナンデスに移籍話浮上 守備難でトレード検討か 2025年12月5日 6時29分