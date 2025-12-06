トム・フェルトン（38）は、「ハリー・ポッター」シリーズのドラコ・マルフォイ役のための度重なるブリーチにも関わらず、今でも髪の毛があるのは奇跡だと感じているようだ。ドラコおなじみのプラチナブロンドの髪にするため、映画撮影期間は「9日ごと」にブリーチをしていたというトムだが、ブロードウェイの舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』でその役を再び演じる際はウィ