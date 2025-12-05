【ニューヨーク共同】米動画配信大手ネットフリックスは5日、米メディア大手ワーナー・ブラザース・ディスカバリー（WBD）を買収すると発表した。映画などの製作スタジオや動画配信の事業が対象で買収額は720億ドル（約11兆円）。