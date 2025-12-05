ニューストップ > スポーツニュース > スポーツその他ニュース > GPファイナル、島田麻央が史上初4連覇「今までで一番うれしい」 トリプル フィギュアスケート ルクソール神殿に中国語の落書き デイリースポーツ GPファイナル、島田麻央が史上初4連覇「今までで一番うれしい」 2025年12月5日 19時39分 リンクをコピーする 「フィギュアスケート・ＧＰファイナル」（５日、ＩＧアリーナ）ジュニア女子フリーが行われた。世界ジュニア３連覇中でＳＰ首位の島田麻央（木下グループ）は、今季自己最高の１４４・６８点、合計２１８・１３点で史上初の４連覇を果たした。「自国開催だったので特別な舞台。今までで一番うれしい」と振り返った。流れるように、しなやかに舞った。冒頭のトリプルアクセルを完璧に着氷。続く４回転トーループは転倒となっ 記事を読む おすすめ記事 島田麻央が４連覇へＳＰ首位発進 ５日フリーでは大技挑戦「自分らしさを忘れず」 史上初４連覇へ 2025年12月4日 19時10分 昨季世界ジュニア王者の中田璃士がＳＰ首位発進 ２大会ぶり優勝へ「ここからリベンジ」 2025年12月4日 18時5分 フィギュア中田璃士の無邪気な姿にネットも“お願い” 「ソフトバンクさん始球式オファーしてあげて」 2025年12月4日 18時22分 【ＪＴカップ】初出場の下家秀琉が１８番でホールインワン寸前 バーディーパット入らず「最悪です…」 2025年12月4日 15時37分 鍵山優真が五輪前哨戦で衝撃ＳＰ首位発進！「足りない１ピース埋まった」北京五輪超えの圧巻自己ベスト 大興奮でガッツポーズ「うぉー！！」佐藤駿が２位、世界王者マリニンが３位 2025年12月4日 20時55分