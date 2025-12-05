フィギュアスケート・ＧＰファイナル」（５日、ＩＧアリーナ）ジュニア女子フリーが行われた。世界ジュニア３連覇中でＳＰ首位の島田麻央（木下グループ）は、今季自己最高の１４４・６８点、合計２１８・１３点で史上初の４連覇を果たした。「自国開催だったので特別な舞台。今までで一番うれしい」と振り返った。流れるように、しなやかに舞った。冒頭のトリプルアクセルを完璧に着氷。続く４回転トーループは転倒となっ