さきほど発表されたスーパーでのコメの平均価格が5キロ4335円と、過去最高値を更新しました。農林水産省によりますと、先月30日までの1週間に全国のスーパーおよそ1000店舗で販売されたコメ5キロあたりの平均価格は、前の週より23円上がって4335円でした。13週連続の4000円台で、先月初旬に記録した4316円を超え、過去最高値を更新しました。新米価格の高止まりが要因とみられます。