うずたかく積まれた1万円札。その横では。■佐賀共栄銀行 本店営業部・秋岡秀和本店長「ボーナス支給の1人分ずつを封入しています。」佐賀市の佐賀共栄銀行。冬のボーナスおよそ1億5000万円を、なんと現金で支給するといいます。 そして翌日の5日。239人の行員全員に無事、手渡されました。■上司「年末年始、いろんな時間があると思うので、有意義に使ってください。」珍しい現金でのボーナス支給。ほかの人